Facebook та Instagram можуть припинити роботу в Європі: в чому причина

Facebook та Instagram можуть припинити роботу в Європі: в чому причина

Meta не змогла укласти нові угоди є ЄС щодо обміну даними.

Компанія Марка Цукерберга Meta може припинити роботу соціальних мереж Facebook та Instagram в Європі. Причина такого рішення в тому, що європейські норми щодо зберігання персональних даних користувачів забороняють Meta зберігати дані європейців на американських серверах.

Про це пише Mashable із посиланням на щорічний звіт компанії.

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У Meta пояснюють, що здатність передавати дані користувачів між країнами є для них вирішальною. Проте є вропейські закони, спрямовані на захист конфіденційності користувачів, аби зберегти дані юзерів у межах юрисдикції ЄС, скасували попередні системи. О скільки Meta не змогла укласти нові угоди про обмін даними, роботу Facebook та Instagram у Європі можуть припинити.

"Якщо ми не зможемо передавати дані між країнами та регіонами, в яких ми працюємо або якщо нам буде заборонено обмінюватися даними між нашими продуктами та послугами, це може вплинути на нашу здатність надавати наші послуги", – йдеться у повідомленні.

У Meta кажуть, що компанія все ж зможе підписати нові угоди в 2022 році, проте, якщо це не вдасться, "ми, ймовірно, не зможемо запропонувати в Європі низку наших найбільших продуктів і послуг, зокрема, Facebook та Instagram".

Mashable зазначає, що припинення роботи цих соціальних мереж може серйозно загрожувати розвитку бізнесу в Європі, адже більшість компаній користуються рекламою у Facebook та Instagram для просування.

Нагадаємо, 16 січня адміністрація Facebook обмежила доступ до офіційної сторінки російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю за озброєннями, створеної МЗС РФ.

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