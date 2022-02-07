Facebook та Instagram можуть припинити роботу в Європі: в чому причина

Meta не змогла укласти нові угоди є ЄС щодо обміну даними.
Компанія Марка Цукерберга Meta може припинити роботу соціальних мереж Facebook та Instagram в Європі. Причина такого рішення в тому, що європейські норми щодо зберігання персональних даних користувачів забороняють Meta зберігати дані європейців на американських серверах.
Про це пише Mashable із посиланням на щорічний звіт компанії.
У Meta пояснюють, що здатність передавати дані користувачів між країнами є для них вирішальною. Проте європейські закони, спрямовані на захист конфіденційності користувачів, аби зберегти дані юзерів у межах юрисдикції ЄС, скасували попередні системи. Оскільки Meta не змогла укласти нові угоди про обмін даними, роботу Facebook та Instagram у Європі можуть припинити.
"Якщо ми не зможемо передавати дані між країнами та регіонами, в яких ми працюємо або якщо нам буде заборонено обмінюватися даними між нашими продуктами та послугами, це може вплинути на нашу здатність надавати наші послуги", – йдеться у повідомленні.
У Meta кажуть, що компанія все ж зможе підписати нові угоди в 2022 році, проте, якщо це не вдасться, "ми, ймовірно, не зможемо запропонувати в Європі низку наших найбільших продуктів і послуг, зокрема, Facebook та Instagram".
Mashable зазначає, що припинення роботи цих соціальних мереж може серйозно загрожувати розвитку бізнесу в Європі, адже більшість компаній користуються рекламою у Facebook та Instagram для просування.
Нагадаємо, 16 січня адміністрація Facebook обмежила доступ до офіційної сторінки російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю за озброєннями, створеної МЗС РФ.
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