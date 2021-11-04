Секрет стройности Деми Мур и Бейонсе: жидкая детокс-диета на лимонаде с перцем и соленой воде

Этот классический метод похудения уже многие десятилетия популярен среди звёзд. Программа Master Cleanse позволяет избавиться от лишнего веса максимально быстро, но не без риска для здоровья.

Попробуем взвесить все «за» и «против» экстремальной детокс-диеты.

Принцип диеты

Метод Master Cleanse, также известный как лимонадная диета, представляет собой программу детоксикации. Его цель – вывести токсины из организма, а заодно и устранить лишние килограммы. Эта диета предусматривает регулярное потребление напитка, который следует готовить по особенному рецепту. Твёрдая пища в меню программы Master Cleanse полностью запрещена.

Диета длится около десяти дней, в течение которых полагается пить чудодейственный коктейль, состоящий из воды, свежевыжатого лимонного сока, кленового сиропа и кайенского перца. Этот лимонад, выводящий токсины, является основой программы Master Cleanse. Его нужно употреблять 6 – 12 раз в день.

Кроме того, в рамках этой жидкой диеты каждое утро следует выпивать литр тёплой воды, добавив туда две кофейных ложечки нейодированной соли. Это позволяет устранить токсины, накапливающиеся в ободочной кишке. А по вечерам строгий метод предписывает пить одну чашку чая из кассии.

Звёздный опыт

Разработанный в 40-х годах Стэнли Берроузом и описанный им в книге «The Master Cleanse», этот способ похудения всегда пользовался популярностью среди звёзд, таких как Деми Мур и Бейонсе. Певица прибегнула к жидкой диете в 2006 году, чтобы привести фигуру в порядок перед съёмками фильма «Девушки мечты». Несмотря на то, что Master Cleanse помог Бейонсе сбросить 10 кг за две недели, позже она негативно отзывалась об этой экстремальной программе.

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Гвинет Пэлтроу, которая тоже пыталась похудеть с помощью лимонадной диеты, испытала на себе её побочные эффекты. «Я попробовала Master Cleanse, и после 10 дней у меня начались галлюцинации. Имейте в виду: жидкая детокс-диета может нарушить обмен веществ и привести к набору веса в будущем», - рассказывала актриса в интервью газете The Telegraph.

Ничего удивительного, учитывая ограничения, которые навязывает данный метод. Белки, жирные кислоты, минеральные соли – все эти элементы, необходимые для нормальной работы организма, отсутствуют в меню Master Cleanse. Их дефицит рискует вызвать проблемы со здоровьем. Поэтому во время диеты могут возникнуть такие симптомы, как усталость, дрожь в теле, головокружение и нарушение ясности ума.

Другие недостатки метода

Гипокалорийный характер Master Cleanse тоже представляет собой проблему. Ежедневный объём калорий в рамках этой диеты составляет 1000 ккал, тогда как женщина в возрасте от 18 до 40 лет нуждается в 1800 ккал в день. В результате потеря веса гарантирована, но достигается она ценой фрустрации и тяжёлых усилий.

К тому же, «эффект йо-йо» не заставит себя долго ждать. Уже через 10 дней после завершения диеты и возвращения к нормальному режиму питания потерянные с таким трудом лишние килограммы начинают возвращаться. Master Cleanse даёт потрясающий, но, к сожалению, только временный результат. Кроме того, эта программа часто приводит к снижению мышечной массы.

Что касается собственно детоксикации, многие диетологи ставят под сомнение её полезный эффект. Здоровые органы сами выводят токсины и не нуждаются в дополнительном очищении. Метод Master Cleanse не улучшает работу организма – в отличие от сбалансированного питания, которое помогает поддержать здоровье органов.

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