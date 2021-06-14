Евро-2020: матч сборной Украины против Нидерландов переписал историю футбола

Подопечные Шевченко и де Бура порадовали результативным футболом.

В матче 1-го тура группы C Евро-2020 между сборными Нидерландов и Украины было установлено историческое достижение.

Впервые в игре Чемпионата Европы, первый тайм которой завершился без забитых мячей, после перерыва было забито пять голов.

Напомним, во второй половине встречи нидерландцы смогли дважды огорчить Георгия Бущана, однако "сине-желтые" ответили голами Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука.

Тем не менее, удержать ничью подопечные Андрея Шевченко не смогли. На 85-й минуте победу "оранжевым" принес результативный удар Дензела Дюмфриса.

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Украина и Нидерланды выступают в группе C, где их соперниками также являются команды Австрии и Северной Македонии .

и . В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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