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Фанат клуба АПЛ умер по дороге на матч против "Манчестер Сити"

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Фанат клуба АПЛ умер по дороге на матч против "Манчестер Сити"

Associated Press

Он был преданным болельщиком коллектива.

Трагическая весть поступила от клуба английской Премьер-лиги — "Ньюкасл Юнайтед".

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт "сорок", скончался один из самых преданных фанатов клуба – Боб Суинни.

Отмечается, что трагедия случилась, когда Суинни шел на стадион, чтобы поддержать своих любимцев в поединке 18-го тура АПЛ против "Манчестер Сити". Суинни стало плохо, и он упал без сознания на улице. Усилия бригады скорой помощи оказались тщетными.

"Ньюкасл" уже выразил соболезнование семье Суинни, у которой остались дети и внуки.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что 23-летнего футболиста зарезали перед входом в ресторан.

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