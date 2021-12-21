Фанат клуба АПЛ умер по дороге на матч против "Манчестер Сити"

Фанат клуба АПЛ умер по дороге на матч против "Манчестер Сити"

Он был преданным болельщиком коллектива.

Трагическая весть поступила от клуба английской Премьер-лиги — "Ньюкасл Юнайтед".

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт "сорок", скончался один из самых преданных фанатов клуба – Боб Суинни.

Отмечается, что трагедия случилась, когда Суинни шел на стадион, чтобы поддержать своих любимцев в поединке 18-го тура АПЛ против "Манчестер Сити". Суинни стало плохо, и он упал без сознания на улице. Усилия бригады скорой помощи оказались тщетными.

"Ньюкасл" уже выразил соболезнование семье Суинни, у которой остались дети и внуки.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что 23-летнего футболиста зарезали перед входом в ресторан.

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