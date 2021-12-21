Фанат клубу АПЛ помер дорогою на матч проти "Манчестер Сіті"

Фанат клубу АПЛ помер дорогою на матч проти "Манчестер Сіті"

Він був відданим уболівальником колективу.

Трагічна звістка надійшла від клубу англійської Прем'єр-ліги - "Ньюкасл Юнайтед".

Як повідомляє офіційний Twitter-акаунт "сорок", помер один із найвідданіших фанатів клубу - Боб Суїнні.

Зазначається, що трагедія трапилася, коли Суїнні йшов на стадіон, аби підтримати своїх улюбленців у поєдинку 18-го туру АПЛ проти "Манчестер Сіті". Суїнні стало погано, і він упав непритомний на вулиці. Зусилля бригади швидкої допомоги виявилися марними.

"Ньюкасл" вже висловив співчуття сім'ї Суїнні, у якого залишилися діти та онуки.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що 23-річного футболіста зарізали перед входом до ресторану.

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