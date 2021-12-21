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Фанат клубу АПЛ помер дорогою на матч проти "Манчестер Сіті"

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Фанат клубу АПЛ помер дорогою на матч проти "Манчестер Сіті"

Associated Press

Він був відданим уболівальником колективу.

Трагічна звістка надійшла від клубу англійської Прем'єр-ліги - "Ньюкасл Юнайтед".

Як повідомляє офіційний Twitter-акаунт "сорок", помер один із найвідданіших фанатів клубу - Боб Суїнні.

Зазначається, що трагедія трапилася, коли Суїнні йшов на стадіон, аби підтримати своїх улюбленців у поєдинку 18-го туру АПЛ проти "Манчестер Сіті". Суїнні стало погано, і він упав непритомний на вулиці. Зусилля бригади швидкої допомоги виявилися марними.

"Ньюкасл" вже висловив співчуття сім'ї Суїнні, у якого залишилися діти та онуки.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що 23-річного футболіста зарізали перед входом до ресторану.

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