Германия и Нидерланды одержали разгромные победы и вышли на ЧМ-2026

Сборная Германии / © Associated Press

Сборные Германии и Нидерландов вышли в финальную часть чемпионата мира-2026 по футболу.

В матчах заключительного тура группового этапа немцы разгромили Словакию (6:0), а нидерландцы разбили Литву (6:0).

Таким образом, Германия (15 очков) выиграла группу А, опередив Словакию (12), Северную Ирландию (9) и Люксембург (0).

Нидерланды (20 баллов) заняли первое место в группе G, оставив позади Польшу (17), Финляндию (10), Мальту (5) и Литву (3).

Германия и Нидерланды – шестая и седьмая европейские сборные, которые отобрались на ЧМ-2026. Ранее это сделали Англия, Франция, Хорватия, Португалия и Норвегия.

В свою очередь, Словакия и Польша как обладатели вторых ступенек в группах сыграют в плей-офф квалификации на Мундиаль.

Жеребьевка плей-оффа отбора на ЧМ-2026 состоится в четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.