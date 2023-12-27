Гол Мудрика помог "Челси" одержать непростую победу в матче 19-го тура АПЛ (видео)

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика обыграл "Кристал Пэлас" в домашнем матче 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 2:1 .

Хозяева поля вышли вперед на 13-й минуте – Мудрик из пределов штрафной в касание переправил мяч в сетку после прострела с левого фланга от Мало Густо.

Для Мудрика это третий гол в этом сезоне АПЛ. Также в активе украинца один ассист.

После забитого мяча "синие" продолжили атаковать и, казалось, контролировали игру. Однако перед самым свистком на перерыв "орлы" неожиданно отыгрались – на 45+1-й минуте Микаэль Олисе воспользовался передачей Джордана Аю и поразил ворота "пенсионеров".

Во втором тайме подопечные Маурисио Почеттино пытались вырвать победу. На 77-й минуте матча Николас Джексон замкнул подачу с правого фланга от Тьягу Силвы, но рефери после вмешательства VAR отменил гол из-за офсайда.

Тем не менее, в конце матча футболистам "Челси" удалось забить решающий гол. На 88-й минуте Эберечи Эзе в собственной штрафной сбил Нони Мадуэке и сам пострадавший с пенальти точно пробил в левый угол.

Отметим, что Мудрик вышел на поле в стартовом составе и сыграл 71 минуту. Украинца заменили на Армандо Брою сразу после того, как его жестким фолом выбросили за пределы поля. Вероятно, Михаил получил повреждение.

Обзор матча "Челси" – "Кристал Пэлас"

Благодаря победе "Челси" (25 очков) поднялся на десятое место в АПЛ. "Кристал Пэлас" с 18 баллами находится на 15-й позиции.

В следующем туре команда Мудрика 30 декабря на выезде сыграет против "Лутона", а "Кристал Пэлас" в тот же день примет "Брентфорд" украинца Егора Ярмолюка.

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