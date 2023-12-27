США предоставят военную помощь Украине: какая ее сумма

Поддержка не должна быть остановлена.
США предоставят Украине помощь на сумму 250 млн дол. Этот пакет включает в себя дополнительные системы ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое оборудование.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Что войдет в пакет
Как отмечают в ведомстве, Украине предоставят:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК (NASAMS);
- зенитные ракеты Stinger;
- компоненты системы ПВО;
- дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм;
- ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;
- более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- взрывные боеприпасы для устранения помех;
- запасные части, медицинское оборудование, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
"Эти возможности удовлетворят самые неотложные потребности Украины и позволят ее силам защитить свой суверенитет и независимость. Лидерство США имеет важное значение для поддержки коалиционных усилий примерно 50 союзников и партнеров, которые сейчас поддерживают Украину", – подчеркнул Блинкен.
Он также подчеркнул, что Конгресс должен как можно скорее ответить на запрос президента, чтобы поддержка Украины продолжалась.
Напомним, посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова считает, что в Конгрессе достаточно сильная поддержка обеих партий для того, чтобы Киев получил финансовую помощь на 2024 год. Она надеется, что законодатели достигнут соглашения в январе.
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