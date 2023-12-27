США предоставят военную помощь Украине: какая ее сумма

США предоставят Украине помощь на сумму 250 млн дол. Этот пакет включает в себя дополнительные системы ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое оборудование.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Что войдет в пакет

Как отмечают в ведомстве, Украине предоставят:

дополнительные боеприпасы для ЗРК (NASAMS);

зенитные ракеты Stinger;

компоненты системы ПВО;

дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм;

ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;

более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;

взрывные боеприпасы для устранения помех;

запасные части, медицинское оборудование, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

"Эти возможности удовлетворят самые неотложные потребности Украины и позволят ее силам защитить свой суверенитет и независимость. Лидерство США имеет важное значение для поддержки коалиционных усилий примерно 50 союзников и партнеров, которые сейчас поддерживают Украину", – подчеркнул Блинкен.

Он также подчеркнул, что Конгресс должен как можно скорее ответить на запрос президента, чтобы поддержка Украины продолжалась.

Напомним, посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова считает, что в Конгрессе достаточно сильная поддержка обеих партий для того, чтобы Киев получил финансовую помощь на 2024 год. Она надеется, что законодатели достигнут соглашения в январе.

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