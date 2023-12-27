США нададуть військову допомогу Україні: яка її сума

США нададуть Україні допомогу на суму 250 млн дол. Цей пакет включає додаткові системи ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше обладнання.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Що увійде до пакета

Як зазначають у відомстві, Україні нададуть:

додаткові боєприпаси для ЗРК (NASAMS);

зенітні ракети Stinger;

компоненти системи ППО;

додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм;

ракети з трубчастим запуском, оптичним відстеженням і провідним наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin та АТ-4;

понад 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для усунення перешкод;

запасні частини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

"Ці можливості задовольнять найнагальніші потреби України та дозволять її силам захистити свій суверенітет і незалежність. Лідерство США має важливе значення для підтримки коаліційних зусиль приблизно 50 союзників і партнерів, які нині підтримують Україну", – акцентував Блінкен.

Він також наголосив, що Конгрес має якнайшвидше відповісти на запит президента, щоб підтримка України триввала.

Нагадаємо, пані посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова вважає, що в Конгресі є достатньо сильна підтримка обох партій для того, щоб Київ отримав фінансову допомогу на 2024 рік. Вона сподівається, що законодавці досягнуть угоди в січні.

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