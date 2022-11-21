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"Ингулец" одержал первую победу с новым тренером и покинул последнюю строчку УПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
271
Время на прочтение
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"Ингулец" одержал первую победу с новым тренером и покинул последнюю строчку УПЛ

Фото: УПЛ

Подопечные Младена Бартуловича минимально обыграли "Львов".

"Ингулец" оказался сильнее "Львова" в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в поселке Петрово завершился со счетом 1:0.

Единственный гол хозяева в конце первого тайма. Точный удар занес в свой актив Максим Марусич.

Добавим, что доигрывали матч львовяне в меньшинстве. На 84-й минуте вторую желтую карточку получил нападающий гостей Максим Грисьо.

Стоит отметить, что это первая победа "Ингульца" под руководством Младена Бартуловича, который сменил на посту главного тренера уволенного Сергея Лавриненко.

  • "Ингулец" набрал 10 очков и поднялся с последнего места турнирной таблицы на 14-е. "Львов" же с 9 баллами опустился на дно УПЛ.
  • В следующем туре петровцы 26 ноября сыграют с "Вересом", а львовский коллектив на следующий день встретится с "Колосом".

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Дата публикации
Просмотры
271
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