"Ингулец" одержал первую победу с новым тренером и покинул последнюю строчку УПЛ

Подопечные Младена Бартуловича минимально обыграли "Львов".
"Ингулец" оказался сильнее "Львова" в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в поселке Петрово завершился со счетом 1:0.
Единственный гол хозяева в конце первого тайма. Точный удар занес в свой актив Максим Марусич.
Добавим, что доигрывали матч львовяне в меньшинстве. На 84-й минуте вторую желтую карточку получил нападающий гостей Максим Грисьо.
Стоит отметить, что это первая победа "Ингульца" под руководством Младена Бартуловича, который сменил на посту главного тренера уволенного Сергея Лавриненко.
- "Ингулец" набрал 10 очков и поднялся с последнего места турнирной таблицы на 14-е. "Львов" же с 9 баллами опустился на дно УПЛ.
- В следующем туре петровцы 26 ноября сыграют с "Вересом", а львовский коллектив на следующий день встретится с "Колосом".
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