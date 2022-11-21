"Ингулец" одержал первую победу с новым тренером и покинул последнюю строчку УПЛ

"Ингулец" оказался сильнее "Львова" в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в поселке Петрово завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол хозяева в конце первого тайма. Точный удар занес в свой актив Максим Марусич.

Добавим, что доигрывали матч львовяне в меньшинстве. На 84-й минуте вторую желтую карточку получил нападающий гостей Максим Грисьо.

Стоит отметить, что это первая победа "Ингульца" под руководством Младена Бартуловича, который сменил на посту главного тренера уволенного Сергея Лавриненко.

"Ингулец" набрал 10 очков и поднялся с последнего места турнирной таблицы на 14-е. "Львов" же с 9 баллами опустился на дно УПЛ.

В следующем туре петровцы 26 ноября сыграют с "Вересом", а львовский коллектив на следующий день встретится с "Колосом".

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