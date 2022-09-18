"Интер" неожиданно уступил новому лидеру Серии А: видео голов

Миланский "Интер" на выезде потерпел поражение от "Удинезе" в рамках седьмого тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 3:1 .

Поединок начался достаточно удачно для "нерадзурри". На 5-й минуте Николо Барелла вывел команду гостей вперед.

На 22-й минуте клуб из города Удине сумел отыграться. В этом хозяевам поля помог автогол защитника "черно-синих" Милана Шкриняра.

Развязка этого противостояния наступила в конце второго тайма. На 84-й минуте Яка Бийол замкнул передачу Херарда Делофеу и впервые в матче позволил "Удинезе" повести в счете.

А на третьей копенсированной минуте Толгай Арслан поставил точку в поединке, второй ассист занес в свой актив Делофеу.

Благодаря этой победе "Удинезе" с 16 очками как минимум временно возглавил турнирную таблицу Серии А. "Интер" с 12 баллами остался на шестой строчке.

В следующем туре "Интер" 1 октября будет принимать "Рому", а "Удинезе" 3 октября на выезде сыграет против "Вероны".

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