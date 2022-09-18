"Інтер" несподівано поступився новому лідеру Серії А: відео голів

Міланський "Інтер" на виїзді зазнав поразки від "Удінезе" в рамках сьомого туру італійської Серії А.

Зустріч завершилася сенсаційною перемогою господарів з рахунком 3:1 .

Поєдинок розпочався досить вдало для "нерадзуррі". Уже на 5-й хвилині Ніколо Барелла вивів команду гостей уперед.

На 22-й хвилині клуб з міста Удіне зумів відігратися. У цьому господарям поля допоміг автогол захисника "чорно-синіх" Мілана Шкріняра.

Розв'язка цього протистояння настала наприкінці другого тайму. На 84-й хвилині Яка Бійол замкнув передачу Херарда Делофеу та вперше в матчі дозволив "Удінезе" повести в рахунку.

А на третій копенсованій хвилині Толгай Арслан поставив крапку в поєдинку, другий асист заніс до свого активу Делофеу.

Завдяки цій перемозі "Удінезе" з 16 очками бодай тимчасово очолив турнірну таблицю Серії А. "Інтер" з 12 балами залишився на шостій сходинці.

У наступному турі "Інтер" 1 жовтня прийматиме "Рому", а "Удінезе" 3 жовтня на виїзді зіграє проти "Верони".

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