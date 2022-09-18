Эксгумация в Изюме продлится не менее двух недель — мэр города

В деоккупированном Изюме в Харьковской области продолжается эксгумация тел погибших, работа продлится еще почти две недели.

Тела погибших на экспертизы везут в Харьков.

Об этом сообщил городской голова Изюма Валерий Марченко, передает Эспрессо.

"Работники всех служб проводят эксгумацию, выкапывают погребенных. Если есть возможность, их идентифицируют, всех отправляют в Харьков для дальнейших работ. Эта работа будет проводиться еще почти две недели, потому что захоронений очень много. Пока новых не нашли, но говорят, что такие есть, потому их ищут", — рассказал мэр Изюма.

По состоянию на 18 сентября известно, что в городе остаются до 15 тысяч жителей, а уехавшие начинают возвращаться.

Напомним, в лесу в городе Изюм Харьковской области нашли массовые могилы, где были похоронены более 400 украинских гражданских и военных. Есть тела с признаками пыток, есть погибшие в результате ракетных обстрелов. Среди них многие женщины и дети.

16 сентября в деоккупированном Изюме приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения.

Первые имена жертв из могил в Изюме: среди убитых целые семьи

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