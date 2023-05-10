Легенда "Барселоны" объявил об уходе из каталонского клуба

Серхио Бускетс покинет "сине-гранатовых" по окончании сезона.
Капитан "Барселоны" Серхио Бускетс сообщил, что покинет команду по окончании сезона-2022/23.
Пресс-служба каталонского клуба опубликовала видеоролик, в котором 34-летний испанец объявил о своем решении.
"Я с детства мечтал выступать на "Камп Ноу" в футболке "Барселоны". Реальность превзошла все мои ожидания. Молодым я не мог себе представить, что проведу 15 сезонов в лучшем клубе мира, сыграю больше 700 матчей как игрок и как капитан. Было нелегко принять решение покинуть "Барселону", но пришло время это сделать", – сказал Бускетс.
A Barça legend says goodbye. #5ergioUnic pic.twitter.com/SWlDN2GtA2— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2023
Бускетс находился в системе "сине-гранатовых" с 2005 года. За это время он 8 раз становился чемпионом Испании, по 7 раз – обладателем Кубка и Суперкубка страны. Кроме того, Серхио трижды выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
В целом Бускетс выступал за первую команду "блаугранас" в течение 15 лет, провел 718 матчей, забил 19 голов и отдал 45 результативных передач.
1️⃣5️⃣ years with the first team— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2023
718 игры
⚽ 19 goals
We will miss you, Busi #5ergioUnic
Напомним, в декабре прошлого года Бускетс объявил о завершении карьеры в сборной Испании.
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