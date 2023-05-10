Легенда "Барселоны" объявил об уходе из каталонского клуба

Капитан "Барселоны" Серхио Бускетс сообщил, что покинет команду по окончании сезона-2022/23.

Пресс-служба каталонского клуба опубликовала видеоролик, в котором 34-летний испанец объявил о своем решении.

"Я с детства мечтал выступать на "Камп Ноу" в футболке "Барселоны". Реальность превзошла все мои ожидания. Молодым я не мог себе представить, что проведу 15 сезонов в лучшем клубе мира, сыграю больше 700 матчей как игрок и как капитан. Было нелегко принять решение покинуть "Барселону", но пришло время это сделать", – сказал Бускетс.

Бускетс находился в системе "сине-гранатовых" с 2005 года. За это время он 8 раз становился чемпионом Испании, по 7 раз – обладателем Кубка и Суперкубка страны. Кроме того, Серхио трижды выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В целом Бускетс выступал за первую команду "блаугранас" в течение 15 лет, провел 718 матчей, забил 19 голов и отдал 45 результативных передач.

1️⃣5️⃣ years with the first team

718 игры

⚽ 19 goals



We will miss you, Busi #5ergioUnic — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2023

Напомним, в декабре прошлого года Бускетс объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

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