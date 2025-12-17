Легендарный боксер Кроуфорд объявил о завершении карьеры

Теренс Кроуфорд / © Associated Press

Легендарный американский боксер Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры.

Об этом 38-летний американец сообщил на своей странице в Instagram.

"Ухожу великим, не имея больше что доказывать", - написал лидер рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории (Р4Р).

Позже Кроуфорд более подробно прокомментировал свое решение повесить перчатки на гвоздь.

"Каждый боец знает, что этот момент наступит. Просто никогда не знаешь, когда именно. Всю жизнь я за чем-то гнался. Не за поясами, не за деньгами и не за заголовками. А за тем ощущением, когда весь мир в тебя не верит, но ты снова и снова выходишь и доказываешь, что все ошибаются.

Этот спорт дал мне все. Я бился за свою семью, я бился за свой город. Я бился за того парня, которым когда-то был. Того, у кого ничего не было, кроме мечты и пары перчаток. И я сделал все по-своему. Я отдал этому спорту каждый вздох, который у меня был.

Я ухожу не потому, что больше не хочу биться, а потому, что выиграл другой поединок – тот, в котором ты идешь на собственных условиях. Это не прощание, это просто конец одного боя и начало другого", – сказал Кроуфорд.

Отметим, что Теренс отправился на пенсию непобедимым. В его активе 42 победы (31 – нокаутом) в 42 поединках на профессиональном ринге.

За свою карьеру Кроуфорд становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, а также первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех разных дивизионах.

Свой последний бой американец провел в сентябре 2025 года, одолев единогласным решением судей мексиканца Сауля "Канело" Альвареса и став абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.