Лучше не придумаешь: клуб АПЛ креативно представил новичка команды (видео)

Футболиста сравнили с Ти-рексом.
Нападающий сборной Нидерландов и "Вольфсбурга" Ваут Вегхорст перешел в "Бернли".
29-летний игрок подписал с "бордовым" контракт на 3,5 года. Клуб заплатил за 29-летнего игрока около 15 миллионов евро.
Анонсировать трансфер "Бернли" решил креативным видео в стиле "Парка юрского периода". Рост Вегхорста – 197 сантиметров. Неудивительно, что гиганта сравнили с динозавром из фильма Стивена Спилберга.
January 31, 2022
- В этом сезоне Вегхорст провел 18 игр в чемпионате Германии, в которых забил шесть голов и выполнил одну голевую передачу.
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