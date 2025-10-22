"Манчестер Сити" уверенно победил "Вильярреал" в Лиге чемпионов

"Манчестер Сити" / © Associated Press

Английский "Манчестер Сити" на выезде обыграл испанский "Вильярреал" в третьем туре основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Матч на "Эстадио де ла Серамика" в Вильярреале завершился со счетом 0:2 .

Подопечные Хосепа Гвардиолы открыли счет на 17-й минуте – Эрлинг Холанд отличился с передачи Рико Льюиса.

Второй гол "горожане" забили на 40-й минуте – Бернарду Силву нанес точный удар, воспользовавшись ассистом Савиньо.

Обзор матча "Вильярреал" – "Манчестер Сити"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Манчестер Сити" (7 очков) поднялся на пятое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. "Вильярреал" занимает 30-ю ступеньку, имея в своем активе один балл.

В четвертом туре Лиги чемпионов "небесно-голубые" примут дортмундскую "Боруссию", а "Желтая субмарина" на выезде сыграет с "Пафосом". Оба матча состоятся 5 ноября.

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.