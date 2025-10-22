ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
1 хв

"Манчестер Сіті" впевнено переміг "Вільярреал" у Лізі чемпіонів

Забиті м'ячі Ерлінга Голанда та Бернарду Сілви дозволили "городянам" здолати "Жовту субмарину".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Манчестер Сіті"

"Манчестер Сіті" / © Associated Press

Англійський "Манчестер Сіті" на виїзді обіграв іспанський "Вільярреал" у третьому турі основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Матч на "Естадіо де ла Сераміка" у Вільярреалі завершився з рахунком 0:2.

Підопічні Хосепа Гвардіоли відкрили рахунок на 17-й хвилині – Ерлінг Голанд відзначився з передачі Ріко Льюїса.

Другий гол "городяни" забили на 40-й хвилині – Бернарду Сілва завдав точного удару, скориставшись асистом Савіньйо.

Огляд матчу "Вільярреал" – "Манчестер Сіті"

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" (7 очок) піднявся на п'яте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Вільярреал" посідає 30-ту сходинку, маючи у своєму активі один бал.

У четвертому турі Ліги чемпіонів "небесно-блакитні" приймуть дортмундську "Боруссію", а "Жовта субмарина" на виїзді зіграє з "Пафосом". Обидва матчі відбудуться 5 листопада.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дата публікації
Кількість переглядів
20
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie