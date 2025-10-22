"Манчестер Сіті" впевнено переміг "Вільярреал" у Лізі чемпіонів

"Манчестер Сіті" / © Associated Press

Англійський "Манчестер Сіті" на виїзді обіграв іспанський "Вільярреал" у третьому турі основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Матч на "Естадіо де ла Сераміка" у Вільярреалі завершився з рахунком 0:2 .

Підопічні Хосепа Гвардіоли відкрили рахунок на 17-й хвилині – Ерлінг Голанд відзначився з передачі Ріко Льюїса.

Другий гол "городяни" забили на 40-й хвилині – Бернарду Сілва завдав точного удару, скориставшись асистом Савіньйо.

Огляд матчу "Вільярреал" – "Манчестер Сіті"

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" (7 очок) піднявся на п'яте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Вільярреал" посідає 30-ту сходинку, маючи у своєму активі один бал.

У четвертому турі Ліги чемпіонів "небесно-блакитні" приймуть дортмундську "Боруссію", а "Жовта субмарина" на виїзді зіграє з "Пафосом". Обидва матчі відбудуться 5 листопада.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.