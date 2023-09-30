"Милан" разобрался с "Лацио" и единолично возглавил Серию А (видео)

"Милан" обыграл "Лацио" в домашнем матче 7-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" завершился со счетом 2:0 .

Первый тайм встречи прошел без голов. А вот во втором тайме "россонери" смогли склонить чашу весов в свою пользу. Сначала на 60-й минуте счет открыл Кристиан Пулишич после передачи, которую отдал Рафаэл Леау.

А под занавес поединка преимущество хозяев укрепил Ноа Окафор – второй ассист занес в свой актив Леау.

После этой победы "Милан" (18 очков) единолично возглавил Серию А, оторвавшись на три балла от "Интера", имеющего матч в запасе. "Лацио" (7 баллов) занимает 14-ю позицию.

В следующем туре "россонери" 7 октября на выезде сыграют против "Дженоа" украинца Руслана Малиновского, а римляне днем позже примут "Аталанту".

Читайте также:

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" потерпели неожиданные поражения в 7-м туре АПЛ (видео)

Зинченко помог "Арсеналу" разбить команду Забарного, "Эвертон" с Миколенко сенсационно потерпел фиаско

Вторая подряд потеря очков: "Шахтер" неожиданно проиграл "Ворскле" в матче УПЛ (видео)