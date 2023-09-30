"Милан" разобрался с "Лацио" и единолично возглавил Серию А (видео)

"Россонери" дожали римлян во втором тайме.
"Милан" обыграл "Лацио" в домашнем матче 7-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" завершился со счетом 2:0.
Первый тайм встречи прошел без голов. А вот во втором тайме "россонери" смогли склонить чашу весов в свою пользу. Сначала на 60-й минуте счет открыл Кристиан Пулишич после передачи, которую отдал Рафаэл Леау.
А под занавес поединка преимущество хозяев укрепил Ноа Окафор – второй ассист занес в свой актив Леау.
После этой победы "Милан" (18 очков) единолично возглавил Серию А, оторвавшись на три балла от "Интера", имеющего матч в запасе. "Лацио" (7 баллов) занимает 14-ю позицию.
В следующем туре "россонери" 7 октября на выезде сыграют против "Дженоа" украинца Руслана Малиновского, а римляне днем позже примут "Аталанту".
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