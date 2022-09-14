"Милан" уверенно разобрался с обидчиками "Челси" в Лиге чемпионов

В среду, 14 сентября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 "Милан" принимал загребское "Динамо".

"Милан" победил "Динамо" Загреб в домашнем матче первого тура Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок завершился со счетом 3:1 .

Хозяева повели в счете в компенсированное к первому тайма время — отметился Оливье Жиру.

После перерыва Алексис Салемакерс удвоил преимущество "Милана", а Мислав Оршич на 56-й минуте сократил отставание.

В середине второго тайма Томмазо Побег поразил ворота гостей и поставил точку в поединке.

После этого матча "Милан" набрал четыре очка и вышел в лидеры квартета. Загребское "Динамо" имеет три очка в активе.

В другом матче группы E "Зальцбург" отправился в гости в "Челси". Матч начался в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что в матче первого тура "Милан" сыграл вничью с "Зальцбургом", а "Динамо" Загреб сенсационно победило "Челси".

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