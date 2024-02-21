"Наполи" вырвал ничью против "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

"Партенопейцы" сумели спастись от поражения в домашнем поединке с каталонцами.

Итальянский "Наполи" и испанская "Барселона" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на "Стадио Диего Армандо Марадона" в Неаполе завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм встречи прошел без голов. В начале второго тайма каталонцы вышли вперед – на 60-й минуте Роберт Левандовски отличился после передачи Педри.

Однако неаполитанцы смогли избежать поражения. На 75-й минуте ничью для "партенопейцев" вырвал Виктор Осимхен, которому ассистировал Франк Ангисса.

Обзор матча "Наполи" – "Барселона"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный матч между "Барселоной" и "Наполи" состоится 12 марта в Испании.

Напомним, ранее главный тренер "Барселоны" Хави объявил, что покинет команду после завершения текущего сезона. В свою очередь, "Наполи" перед матчами с каталонским клубом уволил Вальтера Маццарри и назначил новым наставником Франческо Кальцону.

Читайте также:

"Интер" одолел "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

ПСВ и "Боруссия" Дортмунд не определили сильнейшего в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

Марсель – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы