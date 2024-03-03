"Наполи" вырвал победу над "Ювентусом" в драматичном матче Серии А (видео)

"Партенопейцы" взяли три очка в напряженной борьбе с туринским грандом.

"Наполи" на своем поле одолел "Ювентус" в матче 27-го тура итальянской Серии А. Поединок на "Стадио Диего Армандо Марадона" в Неаполе завершился со счетом 2:1 .

Хозяева вышли вперед в конце первого тайма – на 42-й минуте отличился Хвич Кварацхелия.

Во втором тайме "Старая синьора" сумела отыграться – на 81-й минуте точный удар нанес Федерико Кьеза.

Однако вскоре "партенопейцы" заработали пенальти. На 88-й минуте Виктор Осимхен ударом с 11-метровой отметки не переиграл голкипера туринцев Войцеха Щенсного, но Джакомо Распадори оказался первым на подборе и добил мяч в сетку.

Обзор матча "Наполи" – "Ювентус"

После этого матча "Ювентус" (57 очков) остался на втором месте в Серии А. "Бьянконери" на 12 баллов отстают от лидера "Интера", у которого еще есть матч в запасе. "Наполи" (43 пункта) поднялся на седьмую позицию.

В следующем туре итальянского чемпионата "Ювентус" 10 марта примет "Аталанту", а "Наполи" 8 марта дома сыграет против "Торино".

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