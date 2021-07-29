Неожиданный дизайн: "Динамо" представило форму на новый сезон

Киевский клуб показал домашнюю и гостевую экипировки.

Киевское "Динамо" представило игровую форму, в которой будет выступать в сезоне-2021/22.

Домашний комплект выполнен в белом цвете, который переплетается с голубыми фигурами.

ФК Динамо Киев

Выездная форма сделана в похожем стиле. Темно-синюю футболку дополняют узоры голубого цвета.

ФК Динамо Киев

Отметим, что производителем формы для столичного клуба является компания New Balance.

Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.

на 22 сентября. УПЛ стартовала 23 июля, но "Динамо" пропустило первый тур. Команда Мирчи Луческу начнет сезон домашним поединком 2-го тура против "Вереса" в воскресенье, 1 августа. Начало игры - в 19:30.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что "Динамо" подписало лучшего бомбардира УПЛ.

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