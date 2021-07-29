Неожиданный дизайн: "Динамо" представило форму на новый сезон

Киевский клуб показал домашнюю и гостевую экипировки.
Киевское "Динамо" представило игровую форму, в которой будет выступать в сезоне-2021/22.
Домашний комплект выполнен в белом цвете, который переплетается с голубыми фигурами.
Выездная форма сделана в похожем стиле. Темно-синюю футболку дополняют узоры голубого цвета.
Отметим, что производителем формы для столичного клуба является компания New Balance.
- Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.
- УПЛ стартовала 23 июля, но "Динамо" пропустило первый тур. Команда Мирчи Луческу начнет сезон домашним поединком 2-го тура против "Вереса" в воскресенье, 1 августа. Начало игры - в 19:30.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что "Динамо" подписало лучшего бомбардира УПЛ.