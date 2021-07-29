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Неожиданный дизайн: "Динамо" представило форму на новый сезон

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Неожиданный дизайн: "Динамо" представило форму на новый сезон

ФК Динамо Киев

Киевский клуб показал домашнюю и гостевую экипировки.

Киевское "Динамо" представило игровую форму, в которой будет выступать в сезоне-2021/22.

Домашний комплект выполнен в белом цвете, который переплетается с голубыми фигурами.

© ФК Динамо Киев
ФК Динамо Киев

Выездная форма сделана в похожем стиле. Темно-синюю футболку дополняют узоры голубого цвета.

© ФК Динамо Киев
ФК Динамо Киев

Отметим, что производителем формы для столичного клуба является компания New Balance.

  • Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.
  • УПЛ стартовала 23 июля, но "Динамо" пропустило первый тур. Команда Мирчи Луческу начнет сезон домашним поединком 2-го тура против "Вереса" в воскресенье, 1 августа. Начало игры - в 19:30.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что "Динамо" подписало лучшего бомбардира УПЛ.