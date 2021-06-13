Нидерланды - Украина: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Текстовый репортаж стартового поединка "сине-желтых" на континентальном первенстве.

В воскресенье, 13 июня, сборная Украины сыграет стартовый матч Чемпионата Европы по футболу-2020 (Евро-2020). Подопечные Андрея Шевченко встретятся с национальной командой Нидерландов.

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Матч состоится на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Встреча смогут посетить около 16 тысяч фанатов (30% от общей вместимости арены). Однако украинских болельщиков не пустят на первый матч команды Шевченко на Евро-2020.

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Украина и Нидерланды выступают в группе C, где их соперниками также являются Австрия и Северная Македония.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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