Нідерланди - Україна: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Текстовий репортаж стартового поєдинку "синьо-жовтих" на континентальній першості.

У неділю, 13 червня, збірна України зіграє стартовий матч Чемпіонату Європи з футболу-2020 (Євро-2020). Підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з національною командою Нідерландів.

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Матч відбудеться на "Йоган Кройф Арені" в Амстердамі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зустріч зможуть відвідати близько 16 тисяч фанатів (30% від загальної місткості арени). Однак українських уболівальників не пустять на перший матч команди Шевченка на Євро-2020.

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Україна і Нідерланди виступають у групі C, де їхніми суперниками також є Австрія та Північна Македонія.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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