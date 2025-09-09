Новый клуб Зинченко уволил главного тренера

Нуну Эшпириту Санту / © Associated Press

"Ноттингем Форест", который недавно арендовал у лондонского "Арсенала" украинца Александра Зинченко, уволил Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера.

Об этом английский клуб сообщил в собственных соцсетях.

51-летний португальский специалист возглавил "Ноттингем Форест" в декабре 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла 7-е место в АПЛ и пробилась в еврокубки. В этом сезоне клуб сыграет в основном раунде Лиги Европы.

По информации СМИ, главным претендентом на пост нового настанвика "Ноттингем Форест" является бывший коуч "Тоттенхэма" Ангелос Постекоглу. Также рассматриваются кандидатуры Марка Силвы из "Фулхэма" и Жозе Моуринью, которого в конце августа уволили из "Фенербахче".

После трех туров нового сезона "Ноттингем Форест" занимает 10-е место в АПЛ. "Лесники" победили "Брентфорд" (3:1), сыграла вничью с "Кристал Пэлас" (1:1) и проиграли "Вест Хэму" (0:3).

Следующий матч новая команда Зинченко проведет 13 сентября на выезде против "Арсенала", владеющего правами на 28-летнего украинца.