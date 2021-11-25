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Обидчик Ломаченко согласился дать украинцу реванш, но только при одном условии

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Обидчик Ломаченко согласился дать украинцу реванш, но только при одном условии

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Их первая дуэль прошла в октябре 2020 года.

Чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в легком весе Теофимо Лопес, похоже, готов дать реванш украинскому боксеру — Василию Ломаченко.

Об этом американец рассказал в комментарии Complex.

Так, по словам Лопеса, повторный бой с украинцем может произойти, но для этого существует одно условие.

"Если поединок с Ломаченко когда-нибудь состоится, и если его команда хочет реванш, то они должны подняться в первый полусредний вес. Если хотят этот бой, то пусть поднимаются. Когда я сражался с Ломаченко, то сделал вес. В то же время я чувствовал себя слишком легким. Мне казалось, что он был тяжелее меня.

Мое тело сейчас находится на этапе, когда говорит: Пошли в первый полусредний вес. Что мы еще здесь делаем? Мне пришлось пожертвовать многим, но я благодарен всем. Люди смогут увидеть реванш только тогда, когда он встретится со мной в первом полусреднем весе. Я побил его честно и если вы хотите реванша, то вам нужно что-нибудь мне дать.

Верю, что "Лома" лучший во втором полулегком весе. Я также думаю, что он победит всех в легком", — сказал Лопес.

Отметим, что свой следующий поединок Ломаченко проведет 11 декабря против бывшего чемпиона мира Ричарди Комми. Поединок между Ломаченко и Комми по прозвищу "Терминатор" состоится на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Интересно, что оба боксера ранее проиграли именно Теофимо Лопесу, которому суммарно уступили четыре чемпионских титула в легкой весовой категории.

  • Первый поединок между Ломаченко и Лопесом прошел в октябре 2020 года. Тогда Василий проиграл американцу единогласным судейским решением и потерял чемпионские пояса, которыми владел;
  • В своем последнем бою, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани;
  • После победы Ломаченко над Накатани, отец и тренер Лопеса заявил, что реванш между его сыном и украинцем может состояться уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что не даст украинскому боксеру реванш;
  • На счету Ломаченко 15 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге;
  • Теофимо Лопес, в активе которого 16 побед (12 – нокаутом) в 16 боях, выйдет в ринг 27 ноября, его соперником будет Джордж Камбосос.
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