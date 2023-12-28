Официально: Андрей Шевченко – единственный кандидат на пост президента УАФ

Знаменитый футболист и бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

В четверг, 28 декабря, состоялось заседание рабочей группы по проверке соответствия кандидатов в президенты УАФ. Во всех протоколах была выдвинута кандидатура Шевченко.

Рабочая группа пришла к выводу, что кандидатура Шевченко отвечает требованиям и критериям, установленным Уставом УАФ для кандидатов на избрание президентом УАФ. Также от кандидата согласно Уставу Украинской ассоциации футбола получено письменное согласие на участие в выборах президента УАФ.

Таким образом, Шевченко является единственным кандидатом для избрания на пост президента УАФ на внеочередном XXVI Конгрессе Украинской ассоциации футбола, который состоится 25 января 2024 года в столичном Доме футбола.

О результатах заседаний комиссии и рабочей группы сообщены ФИФА и УЕФА, постоянно получающие информацию о ходе подготовки к Конгрессу УАФ.

Напомним, с 2015 года пост президента Украинской ассоциации футбола занимает Андрей Павелко. Однако в феврале 2023 года суд отстранил функционера от должности президента УАФ по подозрению в хищении средств во время строительства завода по производству футбольной травы. С июня этого года Павелко находится под стражей без права внесения залога.

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