Офіційно: Андрій Шевченко – єдиний кандидат на посаду президента УАФ

Знаменитий футболіст і колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко став єдиним кандидатом на посаду президента Української асоціації футболу (УАФ).

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

У четвер, 28 грудня, відбулося засідання робочої групи з перевірки відповідності кандидатів на посаду президента УАФ. В усіх протоколах було висунуто кандидатуру Шевченка.

Робоча група дійшла висновку, що кандидатура Шевченка відповідає вимогам та критеріям, встановленим Статутом УАФ для кандидатів на обрання президентом УАФ. Також від кандидата згідно Статуту Української асоціації футболу отримана письмова згода на участь у виборах президента УАФ.

Таким чином, Шевченко є єдиним кандидатом для обрання на посаду президента УАФ на позачерговому XXVI Конгресі Української асоціації футболу, який відбудеться 25 січня 2024 року в столичному Будинку футболу.

Про результати засідань комісії й робочої групи повідомлено ФІФА та УЄФА, які постійно отримують інформацію про перебіг підготовки до Конгресу УАФ.

Нагадаємо, від 2015 року посаду президента Української асоціації футболу обіймає Андрій Павелко. Проте в лютому 2023 року суд відсторонив функціонера від посади президента УАФ через підозру в розкраданні коштів під час будівництва заводу з виробництва футбольної трави. Від червня цього року Павелко перебуває під вартою без права внесення застави.

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