Определилась победительница US Open-2025

Арина Соболенко / © Associated Press

В ночь на 7 сентября состоялся финальный матч US Open-2025 в женском одиночном разряде, в котором трофей завоевала "нейтральная" теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко.

В финале Соболенко победила американку Аманду Анисимова со счетом 6:3, 7:6.

Таким образом, 27-летняя Соболенко защитила звание чемпионки US Open. В прошлом году в финале Открытого чемпионата США она обыграла американку Джессику Пегулу.

Теперь в активе Соболенко четыре титула на турнирах Grand Slam. Помимо двух побед на US Open, она также дважды выигрывала Australian Open (2023, 2024).

Добавим, что в финале мужского одиночного турнира US Open-2025 посоревнуются итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Матч состоится в ночь на 8 сентября.