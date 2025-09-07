ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
134
Время на прочтение
1 мин

Определилась победительница US Open-2025

Арина Соболенко во второй раз подряд стала чемпионкой американского мэйджора.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Арина Соболенко

Арина Соболенко / © Associated Press

В ночь на 7 сентября состоялся финальный матч US Open-2025 в женском одиночном разряде, в котором трофей завоевала "нейтральная" теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко.

В финале Соболенко победила американку Аманду Анисимова со счетом 6:3, 7:6.

Таким образом, 27-летняя Соболенко защитила звание чемпионки US Open. В прошлом году в финале Открытого чемпионата США она обыграла американку Джессику Пегулу.

Теперь в активе Соболенко четыре титула на турнирах Grand Slam. Помимо двух побед на US Open, она также дважды выигрывала Australian Open (2023, 2024).

Добавим, что в финале мужского одиночного турнира US Open-2025 посоревнуются итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Матч состоится в ночь на 8 сентября.

Дата публикации
Количество просмотров
134
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie