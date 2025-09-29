Панама – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2025 (U-20)

Сборная Украины U-20 по футболу / © УАФ

Во вторник, 30 сентября, сборная Украины сыграет с командой Панамы во втором туре группового этапа юношеского чемпионата мира-2025 (U-20) по футболу.

Поединок состоится на стадионе "Элиас Фигероа Брандер" в чилийском городе Вальпараисо. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

Команда Дмитрия Михайленко стартовала на Мундиале с победы над Южной Кореей (2:1), а панамцы проиграли Парагваю (2:3).

По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре из шести команд, которые займут третьи мест, выйдут в 1/8 финала.

Где смотреть матч Панама – Украина

Матч Панама – Украина в прямом эфире покажет Суспільне Спорт. Трансляция будет доступна на сайте Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.

Ставки букмекеров на матч Панама – Украина

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают сборную Украины. На победу "сине-желтых" принимаются ставки с коэффициентом 1,46. Ничья – 4,45. Выигрыш панамцев станет сенсацией – 5,40.

Напомним, сборная Украины отобралась на ЧМ-2025 (U-20) благодаря тому, что на юношеском Евро-2024 (U-19) дошла до полуфинала.

"Сине-желтые" в пятый раз в истории принимают участие в ЧМ по футболу среди команд U-20. На четырех предыдущих турнирах сборная Украины неизменно выходила в плей-офф: трижды останавливалась в 1/8 финала (2001, 2005, 2015), а в 2019 году под руководством Александра Петракова стала победителем турнира.