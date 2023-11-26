Побил возрастной рекорд: вундеркинд "Милана" стал самым молодым игроком в истории Серии А

15-летний Франческо Камарда вписал свое имя в историю чемпионата Италии по футболу.

Форвард "Милана" Франческо Камарда стал самым молодым футболистом в истории итальянской Серии А.

Воспитанник "россонери" дебютировал в чемпионате Италии в матче 13-го тура Серии А против "Фиорентины".

Камарда вышел на замену на 83-й минуте поединка при счете 1:0 в пользу своей команды, заменив Луку Йовича.

На момент дебюта вундеркинду "Милана" было 15 лет и 260 дней. Франческо на 14 дней превзошел достижение защитника "Болоньи" Уиздома Ами.

Камарда также стал самым молодым дебютантом в истории "Милана", побив рекорд вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, которому было 16 лет и восемь месяцев на момент дебюта в октябре 2015 года.

Отметим, что Камарда в текущем сезоне играл за команду "Милана" U-19, забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 13 матчах.

15&260 – На 15 лет и 260 дней, Francesco Camarda является молодым игроком к тому, чтобы сделать его оценку в #SerieA история, разрушение Wisdom Amey, который получил 15 years, 274 days. История. #MilanFiorentina pic.twitter.com/kzyaUFWFm0 — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 25, 2023

"Милан" одержал минимальную победу над "Фиорентиной" со счетом 1:0. Единственный гол в компенсированное к первому тайму время с пенальти забил Тео Эрнандес.

Обзор матча "Милан" – "Фиорентина"

После этого матча "россонери" с 26 очками занимают третье место в турнирной таблице Серии А. Подопечные Стефано Пиоли на три зачетных пункта отстают от "Ювентуса" и на пять от "Интера", которые 26 ноября сыграют между собой. "Фиорентина" (20 баллов) идет на шестой позиции.

В следующем туре итальянского чемпионата "Милан" 2 декабря примет "Фрозиноне". Днем позже "фиалки" дома встретятся с "Салернитаной".

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