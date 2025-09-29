"Полесье" разбило "Верес" в заключительном матче 7-го тура УПЛ

"Полесье" / © ФК Полесье

"Полесье" на выезде разгромило "Верес" в заключительном матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 1:4 .

Еще в первом тайме житомирский клуб трижды поразил ворота хозяев поля. Дубль оформил Александр Филиппов, отличившись на 12-й и 37-й минутах. Еще один мяч на 42-й минуте забил Максим Брагару.

Во втором тайме Томер Йосефи на 70-й минуте встречи увеличил преимущество подопечных Руслана Ротаня до четырех мячей.

Ровенская команда ответила лишь голом престижа, автором которого на 72-й минуте стал Денис Ндукве.

Для "Полесья" это третья победа подряд в чемпионате Украины. До этого житомирцы обыграли "Кривбасс" (1:0) и "Кудровку" (2:0). Команда Ротаня с 12 очками поднялась на шестое место в таблице УПЛ.

"Верес" прервал свою серию из трех матчей без поражений в УПЛ и находится на 12-й строчке, имея 7 баллов.

В следующем туре "Полесье" примет "Полтаву", а "Верес" на выезде сыграет против "Оболони". Оба поединка состоятся 4 октября.