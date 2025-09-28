ТСН в социальных сетях

"Шахтер" разгромил "Рух" и возглавил таблицу УПЛ

"Горняки" сдвинули "Динамо" с первого места в чемпионате Украины.

Максим Приходько
"Шахтер"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

"Шахтер" одержал победу над "Рухом" в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 0:4.

"Горняки" открыли счет на 27-й минуте встречи – первый гол в УПЛ забил бразильский нападающий Лука Мейреллиш.

Уже через четыре минуты подопечные Арды Турана увеличили свое преимущество – отличился бразильский полузащитник Педриньо.

На старте второго тайма "оранжево-черные" сделали счет разгромным – Педриньо оформил дубль на 49-й минуте противостояния.

Точку в этом матче на 90-й минуте поставил бразильский полузащитник Изаки Силва.

Обзор матча "Рух" – "Шахтер"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Шахтер" (17 очков) стал лидером УПЛ. Ближайшего преследователя, киевское "Динамо", дончане опережают на 2 балла. "Рух" занимает последнее место, имея в своем активе три зачетных пункта.

В следующем туре "горняки" 5 октября примут ЛНЗ, а львовский коллектив 3 октября в гостях сразится с "Колосом".

До этого, 2 октября, "Шахтер" на выезде встретится с шотландским "Абердином" в первом туре основного раунда Лиги конференций.

