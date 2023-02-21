Помог одержать победу: Беседин сделал дебютный ассист в чемпионате Кипра (видео)

Украинский нападающий Артем Беседин, арендованный "Омонией" у киевского "Динамо", отдал голевую передачу в матче 24-го тура чемпионату Кипра против "Олимпиакоса" из Никосии.

26-летний украинец вышел в стартовом составе, а на 34-й минуте головой сбросил мяч на своего одноклубника Лоизосу Лоизу, который технично обработал круглого и отправил его в сетку ворот соперников.

В итоге этот гол оказался победным. "Омония" минимально выиграла выездной поединок со счетом 0:1 .

Это первое результативное действие Беседина за новую команду. В его активе уже три матча за "Омонию". Арендное соглашение украинца с киприотами рассчитано до конца текущего сезона.

После 24 туров команда Беседина (38 очков) занимает пятое место в чемпионате Кипра. Лидирует с 54 баллами АЕК Ларнака, который является соперником "Днепра-1" в плей-офф Лиги конференций.

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