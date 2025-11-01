"Реал" одержал разгромную победу и укрепил лидерство в Ла Лиге

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридский "Реал" на своем поле разгромил "Валенсию" в матче 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 4:0 .

"Сливочные" открыли счет на 19-й минуте встречи – пенальти реализовал Килиан Мбаппе.

На 31-й минуте подопечные Хаби Алонсо увеличили свое преимущество – Мбаппе оформил дубль, ассистировал ему Арда Гюлер.

Перед перерывом "Королевский клуб" сделал счет разгромным – на 44-й минуте Джуд Беллингем отличился с передачи Федерико Вальверде.

Отметим, что на 43-й минуте форвард мадридцев Винисиус Жуниор не реализовал пенальти.

На 82-й минуте "Реал" в четвертый раз поразил ворота гостей – точный удар нанес Альваро Каррерас.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Валенсия"

После этой победы "Реал" (30 очков) продолжает лидировать в Ла Лиге – мадридцы на 7 баллов опережают "Вильярреал" и на 8 пунктов "Барселону", которая имеет матч в запасе. "Валенсия" (9 очков) занимает 18-ю строчку.

В следующем туре "сливочные" на выезде сразятся с "Райо Вальекано", а "летучие мыши" примут "Бетис". Оба матча состоятся 9 ноября.

Перед этим "Реал" 4 ноября в гостях встретится с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов.