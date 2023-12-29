"Реал" официально определился с будущим Анчелотти

Новое соглашение итальянского специалиста со "сливочными" рассчитано до лета 2026 года.

Мадридский "Реал" продлил контракт с главным тренером Карло Анчелотти.

Как сообщается на официальном сайте "Королевского клуба", новое соглашение 64-летнего итальянца рассчитано до 30 июня 2026 года.

Анчелотти во второй раз возглавил "Реал" в 2021 году. С этого момента он выиграл с командой Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА, а также Клубный чемпионат мира.

В течение первого периода во главе мадридцев (2013-2015) Анчелотти также триумфовал в Кубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

После 18-ти туров текущего сезона Ла Лиги "сливочные" с 45 очками идут на первом месте, опережая "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова по дополнительным показателям.

Следующий матч "Реал" сыграет 3 января дома с "Мальоркой" в рамках 19-го тура Примеры.

Добавим, что Анчелотти является одним из самых успешных тренеров мира. Он единственный наставник, который выигрывал все топ-5 чемпионатов Европы, а также четырежды триумфовал в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что в тренерских услугах Анчелотти была заинтересована сборная Бразилии.

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