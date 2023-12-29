"Реал" офіційно визначився з майбутнім Анчелотті

Нова угода італійського фахівця з "вершковими" розрахована до літа 2026 року.

Мадридський "Реал" подовжив контракт із головним тренером Карло Анчелотті.

Як повідомляється на офіційному сайті "Королівського клубу", нова угода 64-річного італійця розрахована до 30 червня 2026 року.

Анчелотті вдруге очолив "Реал" 2021 року. Відтоді він виграв з командою Лігу чемпіонів, чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії, Суперкубок УЄФА, а також Клубний чемпіонат світу.

Протягом свого першого періоду на чолі мадридців (2013-2015) Анчелотті також тріумфував у Кубку Іспанії, Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу.

Після 18-ти турів поточного сезону Ла Ліги "вершкові" з 45 очками йдуть на першому місці, випереджаючи "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова за додатковими показниками.

Наступний матч "Реал" зіграє 3 січня вдома з "Мальоркою" в рамках 19-го туру Примери.

Додамо, що Анчелотті є одним із найбільш успішних тренерів світу. Він єдиний керманич, який вигравав усі топ-5 чемпіонатів Європи, а також чотири рази тріумфував у Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що у тренерських послугах Анчелотті була зацікавлена збірна Бразилії.

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