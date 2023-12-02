"Реал" с Луниным одержал уверенную победу и вернулся на первое место в Ла Лиге (видео)

"Сливочные" разобрались с "Гранадой" и сдвинули "Жирону" с вершины турнирной таблицы Примеры.

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина обыграл "Гранаду" в матче 15-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 2:0 .

Команда Карло Анчелотти вышла вперед на 26-й минуте – Браим Диас отличился после передачи Тони Крооса.

Во втором тайме "бланкос" укрепили свое преимущество. На 57-й минуте Родриго забил второй гол в этом матче, удачно сыграв на добивании.

Стоит отметить, что Лунин провел весь матч за "Королевский клуб". Для украинца это седьмой поединок в этом сезоне за мадридский клуб и четвертый – "на ноль".

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Гранада"

Благодаря победе "Реал" (38 очков) вернулся на первое место в Ла Лиге, обойдя "Жирону" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика по дополнительным показателям. "Гранада" (7 баллов) осталась на предпоследней позиции.

В следующем туре Примеры "сливочные" 9 декабря на выезде сыграют против "Бетиса". Днем позже "Гранада" примет "Атлетик" Бильбао.

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