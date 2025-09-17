"Шахтер" скромно одолел аматоров и вышел в 1/8 финала Кубка Украины

"Шахтер" Донецк / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" победил аматорский клуб "Полесье" Ставки из Киевской области в матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Юбилейный" в городе Буча завершился со счетом 0:1 .

Единственный и решающий гол в этой встрече "горняки" забили в конце первого тайма.

Его автором стал 18-летний бразильский нападающий Лука Мейреллиш, которому удалось отличиться уже в дебютной игре за клуб.

Обзор матча "Полесье" Ставки – "Шахтер"

Добавим, что "Шахтер" является действующим обладателем Кубка Украины. В финале прошлого розыгрыша турнира "оранжево-черные" в серии пенальти одолели киевское "Динамо".

В текущем розыгрыше национального Кубка подопечные Арды Турана стартовали как раз в 1/16 финала, тогда как "Полесье" Ставки до встречи с "Шахтером" успело пройти два раунда, разгромив столичные "Легию" (4:0) и "Ребел" (3:0).

Следующий матч "Шахтер" проведет в понедельник, 22 сентября, с "Зарей" в УПЛ.