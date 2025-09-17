- Дата публикации
"Шахтер" скромно одолел аматоров и вышел в 1/8 финала Кубка Украины
"Горняки" забили всего один гол в ворота команды "Полесье" Ставки.
Донецкий "Шахтер" победил аматорский клуб "Полесье" Ставки из Киевской области в матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Юбилейный" в городе Буча завершился со счетом 0:1.
Единственный и решающий гол в этой встрече "горняки" забили в конце первого тайма.
Его автором стал 18-летний бразильский нападающий Лука Мейреллиш, которому удалось отличиться уже в дебютной игре за клуб.
Обзор матча "Полесье" Ставки – "Шахтер"
Добавим, что "Шахтер" является действующим обладателем Кубка Украины. В финале прошлого розыгрыша турнира "оранжево-черные" в серии пенальти одолели киевское "Динамо".
В текущем розыгрыше национального Кубка подопечные Арды Турана стартовали как раз в 1/16 финала, тогда как "Полесье" Ставки до встречи с "Шахтером" успело пройти два раунда, разгромив столичные "Легию" (4:0) и "Ребел" (3:0).
Следующий матч "Шахтер" проведет в понедельник, 22 сентября, с "Зарей" в УПЛ.