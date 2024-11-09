Шикарный ассист Лунина помог "Реалу" одержать разгромную победу в матче чемпионата Испании (видео)

Мадридский "Реал" разгромил "Осасуну" в домашнем матче 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счётом 4:0 .

Подопечные Карло Анчелотти забили в ворота соперника по два гола в каждом из таймов. На 34-й минуте встречи счет открыл Винисиус Жуниор, а на 42-й минуте Джуд Беллингем удвоил преимущество "сливочных".

На 61-й минуте счет стал разгромным. После подачи гостей с углового украинский голкипер Андрей Лунин от собственных ворот через пол поля выбил мяч на Винисиуса Жуниора, который оформил дубль.

Вся команда под аплодисменты болельщиков поздравила 25-летнего украинского вратаря с голевым ассистом.

Группа лауреатов для молодежи ❤️ pic.twitter.com/M857SLkfmH — Real Madrid Info ⁶ (@RMadridInfo) November 9, 2024

Окончательный счет игры 69-й минуте установил все тот же Винисиус Жуниор, завершивший поединок с хет-триком.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Осасуна"

Для Лунина это второй "сухой" матч за "Реал" в этом сезоне. В нынешней кампании он провел за мадридский клуб пять поединков во всех турнирах, суммарно пропустив восемь мячей.

После этой победы "Реал" (27 очков) продолжает занимать второе место в Примере и сократил отставание от лидера "Барселоны" до шести баллов. "Осасуна" (21 пункт) идет на пятой позиции.

В следующем туре чемпионата Испании, который запланирован уже после международной паузы, "Реал" 24 ноября на выезде сыграет с "Леганесом", а "Осасуна" в тот же день примет "Вильярреал".

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