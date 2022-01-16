"Ты и судить не умеешь": разъяренный Мбаппе пытался выгнать арбитра с поля (видео)

"Ты и судить не умеешь": разъяренный Мбаппе пытался выгнать арбитра с поля (видео)

Француз мог получить красную карточку.

В рамках 21-го тура чемпионата Франции ПСЖ на домашнем поле обыграл "Брест" – 2:0

На 33-й минуте между форвардом хозяев Килианом Мбаппе и полузащитником гостей Юго Маньетти возник конфликт. Мбаппе врезался в соперника, пытаясь помешать ему совершить передачу на краю поля. Когда Маньетти пробегал мимо Килиана, футболист парижан схватил его за рукав, видимо, отреагировав на комментарии.

Начался спор, и для того чтобы конфликт не обострился, пришлось вмешаться футболистам обеих команд.

Главный судья Микаэль Лесаж показал желтую карточку обоим футболистам, чем спровоцировал недовольство Мбаппе.

"Как можно было дать мне желтую? Как это так? Вали отсюда! Ты и судить не умеешь! В этой лиге вечно так... А ты стоял рядом и ничего не видел?", — разключенно кричал Мбаппе.

Лессаж вполне мог показывать нападающему вторую желтую, но потерпел оскорбление и продолжил поединок.

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