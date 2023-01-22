Украина выиграла первое "золото" зимней Универсиады-2023

Это четвертая медаль "сине-желтых" на соревнованиях.
Украина завоевала первую золотую награду на Всемирной зимней Универсиаде, которая проходит в американском Лейк-Плэсиде.
На высшую ступень пьедестала почета поднялся сноубордист Михаил Харук, которому не было равных в параллельном гигантском слаломе.
В большом финале нашему спортсмену противостоял австриец Маттеус Пинк. В напряженной борьбе Харук смог опередить своего соперника всего на 0,69 секунды.
Медаль Харука – четвертая для Украины на Универсиаде-2023 и первая золотая. Ранее "сине-желтые" выбороли одно "серебро" и две "бронзы".
Первую медаль этих соревнований нашей стране принесли биатлонисты Юлия Городная и Степан Кинаш, которые стали бронзовыми призерами в одиночной смешанной эстафете. Также "бронзу" в командных соревнованиях по лыжному двоеборью выиграли Дмитрий Мазурчук и Виталий Гребенюк. А биатлонист Дмитрий Грущак стал серебряным призером в гонке преследования.
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