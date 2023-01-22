Україна виграла перше "золото" зимової Універсіади-2023

Це четверта медаль "синьо-жовтих" на змаганнях.

Україна здобула першу золоту нагороду на Всесвітній зимовій Універсіаді, що триває в американському Лейк-Плесіді.

На найвищу сходинку п'єдесталу пошани піднявся сноубордист Михайло Харук, якому не було рівних у паралельному гігантському слаломі.

У великому фіналі нашому спортсмену протистояв австрієць Маттеус Пінк. У напруженій боротьбі Харук зміг випередити свого суперника лише на 0,69 секунди.

Медаль Харука – четверта для України на Універсіаді-2023 та перша золота. Раніше "синьо-жовті" вибороли одне "срібло" та дві "бронзи".

Першу медаль цих змагань нашій країні принесли біатлоністи Юлія Городна та Степан Кінаш, які стали бронзовими призерами в одиночній змішаній естафеті. Також "бронзу" в командних змаганнях з лижного двоборства здобули Дмитро Мазурчук і Віталій Гребенюк. А біатлоніст Дмитро Грущак став срібним призером у гонці переслідування.

Читайте також:

Україна завоювала дві медалі на етапі Кубка світу з лижної акробатики в Канаді

Українка завоювала медаль на Кубку Європи зі сноубордингу

Історичний успіх: українська санкарка стала чемпіонкою світу серед юніорок