Україна виграла перше "золото" зимової Універсіади-2023

Це четверта медаль "синьо-жовтих" на змаганнях.
Україна здобула першу золоту нагороду на Всесвітній зимовій Універсіаді, що триває в американському Лейк-Плесіді.
На найвищу сходинку п'єдесталу пошани піднявся сноубордист Михайло Харук, якому не було рівних у паралельному гігантському слаломі.
У великому фіналі нашому спортсмену протистояв австрієць Маттеус Пінк. У напруженій боротьбі Харук зміг випередити свого суперника лише на 0,69 секунди.
Медаль Харука – четверта для України на Універсіаді-2023 та перша золота. Раніше "синьо-жовті" вибороли одне "срібло" та дві "бронзи".
Першу медаль цих змагань нашій країні принесли біатлоністи Юлія Городна та Степан Кінаш, які стали бронзовими призерами в одиночній змішаній естафеті. Також "бронзу" в командних змаганнях з лижного двоборства здобули Дмитро Мазурчук і Віталій Гребенюк. А біатлоніст Дмитро Грущак став срібним призером у гонці переслідування.
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