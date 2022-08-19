Украина выиграла первую медаль на Чемпионате Европы-2022 по легкой атлетике

Прыгун в высоту Андрей Проценко завоевал "бронзовую" медаль на Мультиспортивном Чемпионате Европы-2022, который продолжается в Мюнхене.

34-летний уроженец Херсона вышел в финал соревнований вместе с еще одним соотечественником – Олегом Дорощуком. В общей сложности в квалификации принимали участие трое украинцев, однако титулованный Богдан Бондаренко сенсационно в финал не пробился: Проценко и Дорощук преодолели ключевую высоту 2.21 метра, тогда как Бондаренко прекратил выступления на высоте 2.17 м.

Проценко и Дорощук начали успешно с высоты 2,18 м и преодолели отметку 2,23. В этот момент в секторе прыжков в высоту осталось всего шесть спортсменов.

Дорощук остановился на высоте 2,23 и в итоге занял 4 место. Проценко сумел взять планку, а также преодолеть отметку 2,27, как и его соперники – Джанмарко Тамбери из Италии и Тобиас Потье из Германии.

Выше Андрей прыгнуть не сумел, завершив состязание с результатом 2,27. Потье взял эту высоту с первой попытки, как и все предыдущие – немец завоевал "серебро". Тамбери со второй попытки преодолел высоту 2,30 и стал чемпионом Европы.

Отметим, что для Проценко финал Евро-2022 стал шестым в истории. На пяти предыдущих континентальных первенствах 34-летний прыгун только однажды выигрывал награду: в 2014 году, уступив в борьбе за "золото" Богдану Бондаренко. А вот 21-летний Дорощук дебютировал на уровне чемпионатов Европы через месяц после первого выступления на Чемпионате мира.

Таким образом, сборная Украины сумела взять первую медаль в легкой атлетике на Евро-2022. Всего в активе украинцев 8 наград – 2 "золота", 2 "серебра" и 4 "бронзы".

Мультиспортивный Чемпионат Европы-2022 продолжается с 11 по 21 августа в Мюнхене;

Для Проценко это вторая подряд "бронза" на крупных международных турнирах.

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