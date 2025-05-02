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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Время на прочтение
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Украинец Радченко трижды побывал в нокдауне и проиграл чемпионский бой в бриджервейте

Сергей Радченко не смог отобрать пояс WBC у южноафриканца Кевина Лерены.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сергей Радченко

Сергей Радченко / © instagram.com/radchenko.serhiy

Украинский боксер Сергей Радченко потерпел поражение от южноафриканца Кевина Лерены в бою за чемпионский пояс WBC в бриджервейте.

Со старта поединка соперник украинца завладел инициативой. Во втором раунде Радченко дважды побывал в нокдауне, но смог подняться и продолжить бой.

В третьем раунде Сергей снова оказался в нокдауне. В этот раз угол украинца выбросил полотенце и рефери остановил бой.

Радченко потерпел свое восьмое поражение на профессиональном ринге. Также в его активе 11 побед (5 – нокаутом).

До этого 37-летний украинец последний раз выходил на ринг в августе 2024, когда завоевал титул WBC (Silver), победив серба Андрея Пешича, что позволило ему стать претендентом на полноценный пояс.

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Дата публикации
Количество просмотров
57
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