Украинка Махно завоевала "золото" чемпионата Европы по боксу

Каролина победила представительницу Ирландии.

Украинская боксер Каролина Махно завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по боксу среди спортсменов в возрасте до 22 лет, который проходит в Хорватии.

Спортсменка выступает в весовой категории до 75 килограммов.

В финале украинка победила представительницу Ирландии Карабин Эйбхе.

Бронзовыми призерами чемпионата континента стали Ольга Шалимова (48 кг), Сабина Новосад (52 кг) и Олеся Крисюк (81 кг).

Завтра на турнире завершающий день соревнования. 23 марта в финалах будут боксировать четыре украинских боксера — Андрей Ефимович (48 кг), Максим Власюк (60 кг), Иван Сапун (86 кг) и Юрий Захареев.

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