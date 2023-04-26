Украинский клуб драматично не сумел пробиться в финал баскетбольного Еврокубка

"Прометей" в полуфинале с боем уступил сопернику из Турции.

Слобожанский "Прометей" не смог пробиться в финал баскетбольного Еврокубка. В полуфинале украинский клуб проиграл турецкому "Тюрк Телекому" – 74:76.

Команда Ронена Гинзбурга уверенно провела первую четверть, заработав преимущество в девять очков – 25:16. Однако вторую 10-минутку "Прометей" провалил и отправился на большой перерыв с отставанием в три очка – 38:41.

Третья четверть также завершилась победой турков в два балла, поэтому перед заключительным периодом "Прометей" уступал сопернику 5 очков. В последней четверти украинская команда отыграла три пункта, однако этого не хватило для того, чтобы хотя бы сравнять счет.

Самым результативным игроком в составе "Прометея" стал Джиан Клавелл, набравший 19 очков. В составе "Тюрк Телеком" 19 очков в активе Джериана Гранта.

Отметим, что "Прометей" – только второй представитель Украины в полуфинале в истории Еврокубка. В сезоне-2012/13 до этой стадии турнира удалось дойти киевскому "Будивельнику". Таким образом, слобожанский клуб повторил национальный рекорд, однако превзойти его подопечным Гинзбурга не удалось.

В финале Еврокубка "Тюрк Телеком" сыграет с победителем испанского дерби между "Ховентутом" и "Гран Канарией".

Еврокубок. 1/2 финала

Прометей (Украина) – Тюрк Телеком (Турция) – 74:76 (25:16, 13:25, 18:20, 18:15)

Прометей: Клавелл (19), Балвин (14 + 9 подборов + 5 передач + 3 потери), Стефенс (10 + 8 подборов + 2 блок-шота), Липовый (9), Агада (8 + 8 подборов + 3 перехвата), Сидоров (6), Петров (3), Санон (3), Ткаченко (2)

Ранее сообщалось, что "Прометей" стал чемпионом Латвийско-эстонской баскетбольной лиги.

Читайте также:

Агрессоры останутся вне игры: сборные РФ и Беларуси не допустили к отбору на Евробаскет-2025

Исторический триумф: украинская баскетболистка стала чемпионкой Евролиги (видео)

Послали за кораблем: сборную России по баскетболу не допустили к отбору на Олимпиаду-2024