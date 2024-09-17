В 25-летнем возрасте умер чемпион Украины по боксу

Аркадий Карцан три дня находился в коме.

Чемпион Украины по боксу Аркадий Карцан умер в возрасте 25 лет.

Печальное известие сообщила Федерация бокса Украины.

Отмечается, что боксер три дня находился в коме. 17 сентября его сердце остановилось. Точные причины смерти не сообщаются.

Карцан – мастер спорта международного класса по боксу, многократный чемпион Украины, победитель многих международных турниров высшего класса, член сборной Украины по боксу.

Он представлял Украину на Европейских играх-2023, во внутренних соревнованиях выступал за Хмельницкую область и представлял спортивный клуб "Авангард".

Карцан в 2023 году стал чемпионом Украины по боксу в категории до 92 кг.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб бывший боксер сборной Украины Денис Ящук.

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