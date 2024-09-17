У 25-річному віці помер чемпіон України з боксу

Аркадій Карцан три дні перебував у комі.

Чемпіон України з боксу Аркадій Карцан помер у віці 25 років.

Сумну звістку повідомила Федерація боксу України.

Зазначається, що боксер три дні перебував у комі. 17 вересня його серце зупинилося. Точні причини смерті не повідомляються.

Карцан – майстер спорту міжнародного класу з боксу, багаторазовий чемпіон України, переможець багатьох міжнародних турнірів найвищого класу, член національної збірної України з боксу.

Він представляв Україну на Європейських іграх-2023, на внутрішніх змаганнях виступав за Хмельницьку область та представляв спортивний клуб "Авангард".

Карцан 2023 року став чемпіоном України з боксу у категорії до 92 кг.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув колишній боксер збірної України Денис Ящук.

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